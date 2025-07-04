Sinan Akçıl, Ece Erken aşkı hakkında konuştu: "Her şey yolunda"

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ünlü çift Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken aşkı Samsun Havaalanı’nda el ele yakalanmalarıyla doğrulandı.

Çiftin sürpriz görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ünlü çiftten ilişkiye dair açıklamalar gelmeye başladı.

ECE ERKEN'E 'ENİŞTECİ' DİYORLAR

Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası Ece Erken 'Enişteci' yorumları gelmeye devam ediyor. Klip çekiminde görüntülenen Akçıl, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan ünlü sunucunun da sevgilisini çekimlerde yalnız bırakmadığı görüldü.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sinan Akçıl, ‘Esme’ şarkısının klip çekimi için Şile’deydi. Ece Erken’le aşk sorularına şarkıcı, “Her şey yolunda, çok fazla konuşmak istemem. Konuşuldukça nazar değiyor. Az konuşulsun çok yaşansın. Bence bu kadar kurcalamaya gerek yok bazı şeyleri. Herkes istediğini yaşasın bırakın” dedi.