Sinan Akçıl gurbetçilere sahip çıktı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, seçim sonuçlarından sonra gurbetçilere seslendi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu için tüm Türkiye, geçtiğimiz hafta sonu sandık başına giderek oy kullandı. YSK tarafından açıklanan geçici sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından ünlü isimlerden seçim paylaşımları gelmeye devam ediyor.

"Bu vatan hepimizin"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sinan Akçıl, ilk paylaşımında "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye.. Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde.. Bu vatan hepimizin, kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor yarından itibaren.. Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlı Olsun." cümlelerine yer verdi.

Her açıklaması olay olan Sinan Akçıl, bu sefer de konserinde oy kullanması eleştirilen gurbetçilere seslenişiyle gündeme oturdu.

"Siz olmasınız Türkiye zor durumda kalırdı"

Akçıl, "Abicim en az Türkiye'deki milliyetçiler kadar milliyetçi olduğunuzu biliyorum" ve "Siz olmasınız Türkiye çok zor durumda kalır" gibi açıklamalarda bulundu.