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    Sinan Özen imajını yeniledi

    ünlü sanatçı Sinan Özen, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 07:43
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    Sinan Özen imajını yeniledi

    İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen imaj değiştirdi.

    GENÇLİK YILLARINA GERİ DÖNDÜ

    Kıvırcık saçlarıyla sosyal medya hesabında poz veren Sinan Özen gençlik yıllarındaki haline adeta geri döndü.

    Gerçekte saçlarının kıvırcık olduğunu gençlik fotoğraflarıyla daha önceden ortaya koyan 57 yaşındaki Sinan Özen'in yıllara meydan okuyan görüntüsü yine övgüleri topladı.

    Sinan Özen imajını yeniledi #1Sinan Özen imajını yeniledi #2

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