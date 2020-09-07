Songül Karlı, bekarlığı sevdi

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden şarkıcı Songül Karlı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Önce gün spor hocasıyla dışarı çıkan şarkıcı Songül Karlı, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

Aracını beklerken muhabirlerle konuşan Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

"KİMSE YOK"

Milliyet'te yer alan habere göre ünlü şarkıcı,"Hayatımda kimse yok oğlumdan başka. Uzun bir sürede olmayacak. 'Bekarlık sultanlıkmış' sözü çok doğru bir sözmüş. Hayatıma birisini alıp da başımı ağrıtamam. Ben böyle gayet iyiyim" dedi.

Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü’nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Hatta Karlı, konuyla ilgili Müge Anlı'ya katılacağını da söylemişti.