Songül Karlı ve eski eşi mahkemede karşı karşıya geldi

Songül Karlı'nın eski eşine açtığı dolandırıcılık davası bugün görüldü.

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü bugün mahkemede yüzleşti.

"Beni dolandırdı"

Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı.

"MİT'teyim dedi"

Ben medyaya mal olmuşum. Evli değilken oldu bu işler. ‘Ben MİT’teyim’ dedi. Konya’da MİT Bölge Başkanı Recep ile çalıştığını söylemişti.

"Okumadan imzaladım"

Arsanın satış olayı da evlenmeden önce gerçekleşti. Bana teminat olarak verileceğini söyleyerek vekaletname aldı. Benim çocuğumun geleceğiydi. Vekaletnamenin içeriğini okumadım. Ancak daha sonra verdiğim vekaletnamenin satış yetkisini de kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Ben verdikleri ifadeye katılmıyorum. Güzel bir senaryo yazmışlar. Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak benden alan sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü'nün katıldığı duruşmada eski eş iddiaları kabul etmedi.

"Songül her şeyi biliyordu"

Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu.

Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'deki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.