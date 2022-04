Songül Karlı yaşadıklarını anlattı

Dün mahkemede kendini dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında konuştu.

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, yıllarca çalışıp kazandığı 100 milyon TL'lik kazancını eski eşi Metin Yüncü kaptırdığı için davalık oldu. Karlı'nın eski eşi kendisini MİT'te çalıştığını söyleyerek görevlere gittiğini ve ara ara nakit sıkıntısı çektiğini söyleyip Karlı'nın arsasını ipotek etmesini istedi.

"Adam çok zeki"

Dün görünen dava hakkında açıklama yapan Karlı, "Adam çok zeki usta yalancı neredeyse anası reddedecek" dedi.

Karlı,eski eşinin mahkemede iddiaları yalanlamasıyla şoke olan Songül Karlı şunları söyledi:

"MİT'i de yalanlıyor"

"En büyük şok şuydu, savunmasında ben MİT'te çalışmıyorum vs... Ben her gün bu adamla yaşadım her gün telefonda dinledim. Bavul hazırladım Ankara'ya gönderdim altı sene böyle yaşadım çıktı 'Ben MİT'te çalışmadım' dedi.

O kadar zeki bir adam var ki karşınızda. Yanımda Sağlık Bakanı var deyip telefonla konuşturan adama nasıl inanmazsın? Meğer yanındaki adamlar enişteleriymiş. Burada ailece dolandırıcılık var.

Parasının yendiğini söyleyen Songül Karlı "Ben sadece annesinden eniştesine herkesin bildiğini söylüyorum. Ben senet ödüyorum hala. Şimdi neredeyse anasını kabul etmeyecek.

"Para çok yollamayın"

Bir de eniştesi dedi ki "Songül hanım paraya çok sıkışmıştı 10 bin dolar yolladım" dedi. Bu arada ben o dönemde FOX'ta çalışıyordum. Ben bana 10 bin dolar göndermiş sözde. Ben FOX'ta çalışırken aylığımı almıyordum param çok fazla olduğu için. 'Bana para göndermeyin. Bankaya yatırmayın' diyordum param çok fazla olduğu için.

Çok parasız kaldım bu yüzden. Benden önce iki kadını dolandırmışlar ben üçüncüyüm." dedi.

"1 kasa pırlanta gitti"

Kaybettiklerini tek tek sıralayan Karlı, "Bir kasa pırlantam gitti. Arsa gitti, bankadaki paralar. Elmasın şurası uzun pırlantanın şurası kötü deyip tek tek aldı tamir ettireceğim deyip. Marka saatlerimi bile aldı" diye konuştu.