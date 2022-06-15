Songül Karlı’nın eski eşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Songül Karlı’nın dolandırıldığı iddiasıyla ilgili davada savcılık, Karlı’nın eski eşi ile bir sanığın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Boşandığından beri kaptırdığı paraları ve mal varlıklarını kurtarmaya çalışan şarkıcı Songül Karlı’nın Sultanbeyli’de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve ayrıca, yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü’nün de aralarında olduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi .

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

10 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü’nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianameden

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Duruşmada sanıkların avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Alınan savunmaların ardından mahkeme, sanık tarafına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Aralık 2020’de gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliler Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu’nun ‘dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.







