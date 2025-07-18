Sosyal medya fenomeni Çello Mustafa'dan acı haber

'Çello Mustafa' adı ile tanınan Mustafa Anıl Yıldırım, sosyal medyada bir dönem çektiği video ile tanınmıştı.

Mustafa Anıl Yıldırım hakkında acı haber geldi...

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım, ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa Anıl Yıldırım’dan acı haber geldi...

Fenomen genç, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Acı haberi duyuran sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul, Yıldırım'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Alata Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

"SEN AKLINA KOYDUĞUN HER ŞEYİ YAPARSIN"

Mustafa Anıl Yıldırım, bir dönem çektiği videoda söylediği şu ifadeler ile tanınmıştı: