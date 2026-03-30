Sosyal medya fenomeni Danla Bilic göğüs implantlarını çıkarttı

Son görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Danla Bilic, dikkatleri üzerine çekti. Bir hayli zayıflayan Danla Bilic'in nasıl zayıfladığı da merak edildi.

Sosyal medya hesabından aynadan paylaştığı bir selfie’nin binlerce kişi tarafından birbirine gönderildiğini ve mesaj kutusunun adeta dolup taştığını söyleyen Bilic, yıllar önce mide ameliyatı olmuştu.

Daha önce poposundaki dolguları çıkarttıran Danla Bilic, bu sefer göğüslerindeki implantlara müdahale etti. Fenomen, şu açıklamayı yaptı:

ZAYIFLAMA İĞNESİ İTİRAFI

"Bu storymi 2 bin kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum."