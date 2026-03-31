Sunucu Ece Vahapoğlu son durumunu açıkladı

47 yaşındaki sunucu ve yazar ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, son olarak ödül aldığı bir etkinlikte, sevenlerine mutlu haberi verdi.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Son bir kemoterapisi kaldığını açıklayan Vahapoğlu, "4 gün önce sadece kemoterapi almış biri olarak karşınızdayım. 7 aydır süren rektum kanseri tedavim tamamlanmak üzere son bir kemoterapi kaldı.

Sayılı gün çabuk geçiyor. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir hastalıkla anılacağım ama hayat gerçekten bir anda sürprizlerle dolu olabiliyor. Ama çok şükür ki geçti." ifadeleriyle hastalığında sona yaklaştığını duyurdu.