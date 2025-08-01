Süperstar Ajda Pekkan sahneye taşlı maskeyle çıktı! Tarzına beğeni yağdı

Fit görüntüsü ve sahne performansıyla her zaman kendisine hayran bırakan 79 yaşındaki Ajda Pekkan, dün akşamki konserinde de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

79 yaşındaki Süperstar, sahne performansı sırasında yaptığı kombin ile beğeni topladı.

MASKELİ ÖNLEM

Geçtiğimiz günlerde yüzündeki mimiklerin kıpırdamamasıyla gündeme gelen Pekkan, bu defa temkinli davrandı. Son konserinde sahneye taşlı bir maskeyle çıkan ünlü şarkıcı, dolgu ve botokslarının konuşulmasını böylelikle engellemiş oldu.

Yine de fit haliyle gençlere taş çıkaran Ajda Pekkan, beğeni yorumları almayı başardı.