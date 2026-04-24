Survivor Sahra Işık anneliği anlattı: Yorgunluktan kendimden geçtim

Fenomen Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık, özel hayatı ve anneliğiyle gündeme geliyor. Bebeğini kendisi büyüten Işık, bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan çiçeği burnunda anne Işık, yeni mutlu aile pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Sosyal medya hesabından her anını takipçileriyle paylaşan ünlü anne, takipçilerine içini döktü.

"BİTİKLERDEYİM"

Taşınma telaşı yaşarken bebeğinin bakımını da ihmal etmeyen Sahra Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yorgunluktan kendimden geçtim. Bitiklerdeyim... Pamir her gece yanımda uyumak istiyor ve yanıma aldığımda ben uyuyamıyorum. Yatağına koysam sürekli uyanıp ağlıyor. Uykusuzluk, yorgunluk kombo yapmış durumda.

"DELİRMELİK"

Her şeye koşturmak bir yandan Pamir bir yandan onun odasını toparlamaya çalışıyorum. Nakliyecisi, mobilyacısı, boyacısı, kolileri... Delirmelik bak. Neyse güçlü kadınlar iyi ki varlar diyelim. Her şey yoluna girecek."