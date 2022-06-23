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    Takipçisi İrem Derici'ye göğüslerini sordu

    Ünlü şarkıcı İrem Derici göğüsleriyle ilgili soruyu pas geçmedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:29
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    Takipçisi İrem Derici'ye göğüslerini sordu

    Yaptırdığı estetikleri her fırsatta anlatan İrem Derici, en son göğüslerine silikon yaptırmıştı.

    Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, son paylaşımıyla olay oldu.

    Bel fıtığı paylaşımı

    Geçtiğimiz ay sahnede dekoltesiyle ilgili konuşan Derici, göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" demişti. Derici, sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak yeniden gündem oldu.

    Derici paylaşımına, "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum." yazdı.

    Takipçisi İrem Derici ye göğüslerini sordu #1

    "Parayla"

    Fotoğrafı gören bir takipçisi ise ünlü şarkıcıya "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" yazdı. İrem Derici ise bu soruya "Parayla" yanıtını vererek dikkat çekti.

    Takipçisi İrem Derici ye göğüslerini sordu #2

    Takipçisi İrem Derici ye göğüslerini sordu #3

    Takipçisi İrem Derici ye göğüslerini sordu #4


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