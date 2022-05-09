Tarık Emir Tekin askere gidiyor

'Sadakatsiz' dizisindeki Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Tarık Emir Tekin, haftaya askere gideceğini açıkladı.

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor.

Tekin, geçtiğimiz gün sevgilisi Sofia ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

"Maltepe'ye düştüm"

Haftaya askere gideceğini açıklayan ünlü oyuncu, sevgilisi Sofia'dan ayrı kalacağı için üzgün olduğunu belirtti.

Tekin, "Haftaya askere gidiyorum. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik. Biraz uzağa düştüm. Benim evim Fenerbahçe'de. Ben de Maltepe'ye düştüm." diye konuştu.

Annesi oğluyla gurur duyuyor

Geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, "Oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey öğreniyorum. Donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor." demişti.