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    Tarık Emir Tekin askere gidiyor

    'Sadakatsiz' dizisindeki Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Tarık Emir Tekin, haftaya askere gideceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 13:11
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    Tarık Emir Tekin askere gidiyor

    Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor.

    Tekin, geçtiğimiz gün sevgilisi Sofia ile birlikte Bebek'te yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

    "Maltepe'ye düştüm"

    Haftaya askere gideceğini açıklayan ünlü oyuncu, sevgilisi Sofia'dan ayrı kalacağı için üzgün olduğunu belirtti.

    Tekin, "Haftaya askere gidiyorum. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik. Biraz uzağa düştüm. Benim evim Fenerbahçe'de. Ben de Maltepe'ye düştüm." diye konuştu.

    Tarık Emir Tekin askere gidiyor #1

    Annesi oğluyla gurur duyuyor

    Geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, "Oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey öğreniyorum. Donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor." demişti.

    Tarık Emir Tekin askere gidiyor #2

    Tarık Emir Tekin askere gidiyor #3

    Tarık Emir Tekin askere gidiyor #4


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