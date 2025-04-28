Haber Merkezi

Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberiyle sarsılmıştı.

Acı kaybının ardından sahnelere ara vermeyen Megastar, Avrupa turnesindeki ilk konserine çıktı.

Tarkan'ı Avrupa konserine sürpriz bir isim geldi. Kuliste Tarkan'ı ziyaret eden ve onları paylaşan Reynmen, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Reynmen, Tarkan'ın kendisine sahneden seslendiği anlara da yer verdi. Reynmen yaptığı paylaşımda, "Kader anı. Hem çok ağladık hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu.

"İYİ Kİ VARSIN TARKAN"

Hepimizi şarkılarla sardı, ama en çok kalbiyle dokundu. İnsanın sesiyle, bakışıyla, duruşuyla bu kadar çok şey anlatabilmesi… başka bir şey. O gece sadece müzik dinlemedik; sevgiyi, sabrı, gücü hissettik. İyi ki varsın Tarkan abi."

"BİR ALKIŞ"

Tarkan, sahneden Reynmen'e şu sözlerle seslendi: "Canım, nam-ı değer Reynmen ama benim Yusuf'um. Çok seviyorum onu. Çok vefalı, hayırlı bir arkadaş, bir kardeş o. Bir alkış alalım kardeşime."