Euro
15.54
-0.19%
Dolar
13.84
-0.06%
Altın
848.16
-0.28%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
593.279
10.11%
BTXN Coin
37.48
-0.02%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Tarkan'dan Yaşar Kemal paylaşım

    Ünlü sanatçı Tarkan, yazar Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde unutmadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 07:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarkan'dan Yaşar Kemal paylaşım

    Şu sıralar yeni şarkısı Geççek'le soyal medyada çok konuşulan Tarkan, ölümünün yedinci yıldönümünde yazar Yaşar Kemal'le bir fotoğrafını paylaştı.

    Yaşar Kemal'i anan sanatçı, yazara atfedilen ancak şair Haydar Ergülen'e ait olan "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü de alıntıladı.

    "SAVAŞMAYANLAR ÖLÜR"

    Tarkan paylaşımında "Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" notunu düştü.

    Tarkan dan Yaşar Kemal paylaşım #1


    İlginizi Çekebilir

    28 Şubat Zirvesi'ni Tuluhan Tekelioğlu sundu
    Gündem

    28 Şubat Zirvesi'ni Tuluhan Tekelioğlu sundu

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!
    Btcrobo

    Btc Kazanç Şifresini Ünlü İş Kadını Aslı D. Buldu!

    'Vatandaşlarımızın savaşa katılmasına izin vereceğiz'
    Dünya

    'Vatandaşlarımızın savaşa katılmasına izin vereceğiz'

    Görüş Bildir