Tarkan'dan Yaşar Kemal paylaşım

Ünlü sanatçı Tarkan, yazar Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde unutmadı.

Şu sıralar yeni şarkısı Geççek'le soyal medyada çok konuşulan Tarkan, ölümünün yedinci yıldönümünde yazar Yaşar Kemal'le bir fotoğrafını paylaştı.

Yaşar Kemal'i anan sanatçı, yazara atfedilen ancak şair Haydar Ergülen'e ait olan "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" sözünü de alıntıladı.

"SAVAŞMAYANLAR ÖLÜR"

Tarkan paylaşımında "Her savaşta yalnız savaşanlar ölmez, onlardan daha çok savaşmayanlar ölür. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, çocuklar da ölürler. İnsanlık insanlığını kaybeder. Hangi savaş olursa olsun insanın insanlığında hayır bırakmaz. İnsanoğlunda acıma hissi, merhamet bırakmaz, sevgi bırakmaz. İnsanda ne kadar güzellik varsa alır götürür. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir barıştır" notunu düştü.