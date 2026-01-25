Tarkan'ın İstanbul konserlerinden alacağı ücret

- Tarkan, İstanbul'da verdiği konser serisine 7 yıl sonra yeniden başladı.
- Ünlü şarkıcının bu konserlerden toplam 4 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor.
- Her bir konserden 500 bin dolar aldığı ileri sürülen Tarkan, 8 konserle maratonunu tamamlayacak.
Tarkan, İstanbul'da konserlerine verdiği uzun aranın ardından yeniden başladı.
Tarkan, İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.
Konserlerine devam eden Tarkan'ın alacağı ücret ise belli oldu.
500 BİN DOLAR
Tarkan'ın konserlerden kazandığı para ile ilgili Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında bir rakam ortaya atıldı.
Tarkan'ın büyük ilgi gören konserlerinin her birinden 500 bin dolar aldığı ileri sürüldü.
KONSER MARATONU SÜRECEK
Şimdiye kadar 3 konser veren Tarkan, cumartesi günü de İstanbul'da 4. konserine çıktı.
Ayrıca 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.
8 KONSER VERECEK
Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.
TOPLAM MİKTAR
Tarkan'ın bu konserlerden toplam 4 milyon dolar kazanacağı iddia edildi.