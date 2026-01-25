Tarkan'ın İstanbul konserlerinden alacağı ücret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarkan, İstanbul'da konserlerine verdiği uzun aranın ardından yeniden başladı.

Tarkan, İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Konserlerine devam eden Tarkan'ın alacağı ücret ise belli oldu.

500 BİN DOLAR

Tarkan'ın konserlerden kazandığı para ile ilgili Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında bir rakam ortaya atıldı.

Tarkan'ın büyük ilgi gören konserlerinin her birinden 500 bin dolar aldığı ileri sürüldü.

KONSER MARATONU SÜRECEK

Şimdiye kadar 3 konser veren Tarkan, cumartesi günü de İstanbul'da 4. konserine çıktı.

Ayrıca 27, 30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacak.

8 KONSER VERECEK

Ünlü şarkıcı böylece 8 konserle maratonu tamamlamış olacak.

TOPLAM MİKTAR

Tarkan'ın bu konserlerden toplam 4 milyon dolar kazanacağı iddia edildi.