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    Tarkan'ın keçi paylaşımı

    Tarkan'ın keçi paylaşımı

    Tarkan keçi yavrularını me'leyerek çağırdığı anları Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 13:47
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    İstanbul dışında olan Megastar Tarkan tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

    Bisiklet turuna çıkan ünlü şarkıcı bol bol story paylaşımı yaptı.

    Keçileri me'leyerek çağırdı

    Turunu kare kare paylaşan Tarkan, yol üstünde karşılaştığı keçi yavrularını sevmeyi de ihmal etmedi.

    Keçileri me'leyerek çağıran Tarkan o anları da paylaşımlarına ekledi.

    Tarkan'ın keçi paylaşımı VİDEO

    Hastayım keçilere

    Keçilerle karşılıklı me'leyen ünlü şarkıcı "hastayım keçilere" diye de ekledi.

    Tarkan'ın bu hallerini gören takipçileri, "me'lerken bile detone olmuyor" "Tarkan keçi fan club" gibi yorumlar yaptı.

    Tarkan ın keçi paylaşımı #1

    Tarkan ın keçi paylaşımı #2

    Tarkan ın keçi paylaşımı #3

    Tarkan ın keçi paylaşımı #4


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