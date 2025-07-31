Taze anne Sahra Işık bebeği için mevlit okuttu! O anları paylaştı

2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, 12 Haziran'da ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Sosyal medyada aktif olan Sahra Işık, bebeğiyle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü isim bu kez bebeği için mevlit okuttu. Bebeği için dua eden Işık, o anları sosyal medyada paylaştı.

"SÜREKLİ YATMIYORUM"

Instagram hesabından sık sık takipçilerinin sorularını yanıtlayan Sahra Işık, doğum sonrası verdiği kiloyu açıklamıştı. 13 kilo veren Işık, beslenme şeklinden bahsederek şunları söylemişti: "Ne yapıyorum? Lohusayım diye sürekli yatmıyorum. Hep hareket halindeyim. Günde 4 litre su tüketiyorum. Yemek konusunda seçici değilim. Zayıflamak zorundayım diye kendimi şartlamıyorum. (Bence bu çok önemli) Hamileyken ara öğünlerle birlikte beslenirken şuan 2 öğüne düştüm. Stres yok dersem yalan söylemiş olurum. Pamir huzursuz olduğunda ben de huzursuz oluyorum."