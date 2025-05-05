Trafik kazası geçirmişti! Berk Atan'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi

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Ekranların sevilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kaza sonrası Berk Atan, hastaneden paylaşım yaparak sağlık durumunu açıklamıştı.

Tedavisi hastanede devan eden Berk Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

“Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçalarının akciğere batması sonucu gelişen kanama ve ciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen herkese minnettarım.”

"ÇOK ŞÜKÜR"

Berk Atan'dan geçirdiği trafik kazasından günler sonra bir paylaşım daha geldi.

Berk Atan, Instagram hesabından "Çok Şükür" yazdığı bir paylaşımla kendini gösterdi.