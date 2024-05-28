Tuğba Ekinci'den Kibariye'ye tam destek: "Aldatmak erkeğin elinin kiridir" Sürekli ihanet haberileriyle gündeme gelen Kibariye'ye meslektaşı Tuğba Ekinci destek verdi. Ünlü şarkıcı Kibariye'yi haklı buldu.

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Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs''taki bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Kibariye, aldatmayan erkek olmadığını söyleyerek; eşini çok sevdiğini dile getirmişti.

"Bana annem böyle öğretti"

Ünlü şarkıcı, "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam, bana annem böyle öğretti. Ben kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım." demişti.

Kibariye'nin bu sözlerini destekleyen meslektaşı Tuğba Ekinci, "Aldatmak erkeğin elinin kiridir" diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bir YouTube kanalının bu haftaki konuğu olan ünlü şarkıcı, ihanet ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Erkek dediğin birazcık aldatabilir."

"Aldatan adam evdekine daha düşkündür, aldatmayan erkekte sorun vardır. Aldatmak erkeğin elinin kiridir! Erkek dediğin birazcık aldatabilir."