Tuğba Özay'dan yeni karar: 'Sperm bankasından çocuk yapacağım'

47 yaşındaki manken ve şarkıcı Tuğba Özay, YouTube yayınlanan bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özay, önce gençlerin sokak stilini eleştirdi. Ünlü isim, “Her şeyin bir dozu var. Geçenlerde üniversite sınavında, o nedir öyle sütyenle orasında şortla…

'SÜTYENLE ÇIKILMAZ'

Olmaz her şeyin bir raconu vardır. Yerine göre olacak her şey. Üniversite sınavına sütyenle, kıçında şortla gidilir mi? Öyle gidilecek yer vardır, gidilmeyecek yer vardır. Sokağa sütyenle çıkılmaz.” dedi.

"SPERM BANKASINDAN ÇOCUK YAPACAĞIM"

Özay, daha sonra da anne olmak istediğini açıkladı. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Özay, sperm bankasından çocuk yapacağını söyledi. Çocuk hayalinin olduğunu dile getiren eski manken, "Kriterlerime uygun birini bulamazsam sperm bankasından çocuk yapacağım. Hayalim bir kız, bir erkek. Kendi soyadımı verip babamın soyunu sürdürmek istiyorum.” dedi.