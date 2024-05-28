Türkan Şoray'dan Göbeklitepe'ye ziyaret Türkan Şoray, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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AA

Yeşilçam'ın Sultanı olarak anılan Türkan Şoray, şu sıralar Şanlıurfa'da..

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen Şoray, ilk iş olarak ise Göbeklitepe'yi gezdi.

Burada kendisine eşlik e den İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan Göbeklitepe hakkında bilgi alan Şoray, alandaki hayranlarıyla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.

Yaşadığı duyguları anlattı

Türkan Şoray, Şanlıurfa'da ve Göbeklitepe’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, o dönemde yaşayanların Göbeklitepe'de nasıl hayata tutunduğunu hayal etmenin insanda farklı duygular oluşturduğunu söyledi.

"Herkesi buraya davet ediyorum"

Göbeklitepe'nin Türkiye'de Şanlıurfa'da olmasının ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu aktaran Şoray, "Ülkemizin tarihi zenginliklerini görmesi lazım herkesin. Ben herkesi Göbeklitepe'yi görmeye davet ediyorum. Yani yolları buralara düşenlerin veya düşmeyenlerin mutlaka burayı görmesini isterim." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)