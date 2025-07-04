Ünlü sunucu Ece Erken'in başı saplantılı hayranıyla dertte! "Sonra kimse ağlamasın"

Şu sıralar aşk hayatıyla gündemde olan Ece Erken, gönlünü ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a kaptırdı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Erken, bu sefer de bir saplantı hayranı tarafından taciz edildiğini söyledi.

Tacize uğradığını sosyal medyadan açıklayan Erken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HER ŞEYİ BİLİYOR"

"Bu sayfa aylardır beni Nur Tuğba'yı, Mehmet Üstündağ'ı hatta yapımcımız Feraye hanıma kadar taciz ediyor. Ev adreslerimizden, çocuklarımızın okuduğu okullara, masraflarına kadar yazıp en önemlisi adreslerimizi verip suç işliyor. Sahte hesap açsanızda bilişim suçları bu konuda artık çok başarılı. Yurt dışında olsanız bile ülkemize girişinizde gereken yapılıyor. Bilişim suçları artı mahkemeye veriyorum. Herkes yazdığına dikkat etsin, sonra kimse ağlamasın"