Ünlülerin menajeri Angela Kukawasi öldürüldü

Kardashian ailesi ve Nicki Minaj gibi birçok ünlü ismin menajeri Angela Kukawasi, aracının bagajında ölü bulundu. Erkek arkadaşı ise cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Ünlülerin menajerliğini yapan Angela (Angie) Kukawasi, bir haftadır kayıptı.

Kukawasi'nin Simi Valley'deki Patricia Bulvarı'nda park halindeki aracının bagajında ölü bulunduğu açıklanırken Los Angeles polisi, Kukawasi'nin erkek arkadaşı Jason Barker'ın cinayet suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

Dedektifler; Barker'ın, sevgilisini Sherman Oaks'taki konutlarında öldürdüğünü, ardından cesedi otomobille taşıyıp Simi Valley'e park ettiğini düşünüyor.

KARDASHIAN AİLESİNDEN TAZİYE MESAJI

Kukawasi'nin vefatının ardından Kardashian ailesi, "Angela gerçekten en iyisiydi. Her birimizi önemserdi ve imkansız şeyleri gerçek kılmıştı. Çok özlenecek. Bu en zor zamanlarında ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

ICKI MINAJ'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü rapçi Nicki Minaj ise eski menajerinin ölümüyle ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Minaj, Instagram gönderisinde, "Tanıyabileceğiniz en çalışkan, en güvenilir, en tatlı insandı. Bunu hak etmedin, Angela. Çocukların için kalbim acıyor. Huzur içinde tat" ifadelerine yer verdi.