Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hiç yayınlanmamış görüntüsü! Sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur, ailesinin bir kısmına büyük miras bıraktı. Miras yüzünden kızı Tuğçe ise aileyle ters düştü.

Mirası yüzünden davaları devam eden Tayfur'un menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatından önceki son görüntüsünü ve sözlerini paylaştı.

Ferdi Tayfur'un videoda yayınlanan sözleri şöyle; "Derler ki, bu dünyada hayır işleyenlerin öbür dünyada villalarının altından ırmak geçermiş. Baş üstüne... Ama ben Allah'a şükrediyorum ki, daha bu dünyadayken denizin üstünde oturuyorum.

"YETER Kİ AMELİM TEMİZ OLSUN"

Bana bu güzellikleri nasip etti. Öbür dünyada bana bir ağaç altı yeter. Yeter ki amelim temiz olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."