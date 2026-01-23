Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti’nden çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheliden kan ve saç örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora göre, Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 14 kişinin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Pozitif çıkan isimler arasında Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ve Ceyda Ersoy da yer aldı.

Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ’ın test sonuçlarının ise negatif olduğu bildirildi.

DİZİDEN KOVULDU

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından yapım ekibi Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılmasına karar verdi.

GÜNGÖR'DEN İLK AÇIKLAMA

Diziden çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum.