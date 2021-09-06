Victoria Beckham, David Beckham'ın kalçasını paylaştı

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ı havuzda yakaladı ve fotoğrafladı.

Dünyaca ünlü çiftlerden Victoria Beckham ve David Beckham çifti ne yapsa olay oluyor. İkili, paylaşımlarıyla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz yıl David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın poposunu paylaşarak 'Çok iyi görünüyor' demişti. İşte aradan tam 1 yıl geçti ve aynısını Victoria Beckham, eşi David Beckham'a yaptı.

"MUTLU PAZARLAR"

Havuzda keyif yaparken poposunu açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına "Mutlu pazarlar, rica ederim!" yazdı.