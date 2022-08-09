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    Will Smith'in kızı Willow Smith konuştu

    Will Smith'in kızı Willow Smith, tokat skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 07:04
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 07:16
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    Will Smith'in kızı Willow Smith konuştu

    94. Oscar töreninde Chris Rock, Will Smith'in yanında oturan eşine, yeni saç hastalığı ile ilgili espri yaptı. Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Dünya gündemine oturan tokat sonrası Will Smith'in kızı Willow Smith, bu konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

     

    Olay, ödül törenindeki konukları ve evlerindeki izleyicileri şaşkına çevirirken, 21 yaşındaki şarkıcı, yaşananların babasına olan bakış açısını hiçbir şekilde değiştirmesine izin vermediğini söyledi ve ekledi:

    Will Smith in kızı Willow Smith konuştu #1

    "İnsan olarak görüyorum"

    "Tüm ailemi insan olarak görüyorum ve onları tüm insanlığıyla seviyor ve kabul ediyorum. İçinde bulunduğumuz konum nedeniyle bazen insanlığımız kabul edilmiyor ve bizden sağlıklı bir insan yaşamına ve dürüst olmaya elverişli olmayan bir şekilde davranmamız bekleniyor."

    Willow ayrıca; aylardır gündem düşmeyen skandalın, onu 'kendi içindeki şeytanlardan daha fazla sarsmadığını' da dile getirdi.

    Will Smith in kızı Willow Smith konuştu #2


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