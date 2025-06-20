Wilma Elles 4. kez hamile! Sosyal medya hesabından müjdeyi verdi

2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan Wilma Elles, bu evlilikten ikizleri Milat ve Melodi'yi dünyaya getirmişti.

Boşandıktan sonra aşkı aramaya devam eden Elles, daha sonra Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. 16 Aralık 2022'de hayatını birleştiren çiftin İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles’in çocukları da katılmıştı.

36 yaşındaki Alman oyuncu, Ekim 2023'te 3. çocuğunu kucağına almıştı.

4. ÇOCUK GELİYOR

En son Amerika'da doğum yapan Elles, sosyal medyadan 4. kez hamile olduğunu duyurdu.

Elles, paylaşımında "Evet doğrudur. İşte Benim Stilim'in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!" notunu düştü.

Hamilelik fotoğraflarını da paylaşan Elles, "Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik." dedi.