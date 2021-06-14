Yağmur Aşık’a 3 günlük zorlama hapsi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık’ın kendisine karşı aldırdığı koruma kararını ihlal eden Yağmur Aşık, 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı.

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın, çekişmeli boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Davacı-karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

3 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Duruşmada, Emre Aşık’ın kendisine karşı aldırdığı koruma kararına muhalefet ettiği iddia edilen Yağmur Aşık hakkında, 3 gün zorlama hapsi kararı verildi.

Tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

“YAĞMUR SARNIÇ’A TAZYİK HAPSİ ÇIKTI”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet, “Duruşmamız ertelendi. Zaten biliyorsunuz yayın yasağı ve gizlilik kararı var. Onun dışında koruma kararını ihlalden dolayı bir başvurumuz olmuştu. Yağmur Sarnıç’a tazyik hapsi çıktı. Onun icra edilmesini bekleyeceğiz.” dedi.