Yağmur Sarıoğlu: Aralıklı oruç yöntemine başlıyorum

Yağmur Sarıoğlu, son hamileliğinde 88 kiloya çıkmıştı.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Sarıoğlu, 2010’da nikah masasına oturmuştu.

3 ÇOCUK YAPTI

Çocukları Sarp 2011’de, Sare ise 2018’de dünyaya gelmişti. Çift 10 Eylül’de üçüncü kez anne-baba olmuş, oğulları Saran’ı kucaklarına almıştı.

4 AYDA 16 KİLO VERDİ

Hamilelik döneminde 59’dan 88’e çıkan Sarıoğlu 4 ayda 16 kilo verdi. Dün de yol haritasını açıkladı.

"ARALIKLI ORUCA BAŞLIYORUM"

Yağmur Sarıoğlu, “Artık aralıklı oruç yöntemine başlıyorum. Katı bir diyet uygulamayacağım. Çünkü emziriyorum. Yürüyüş ve kardiyo antrenmanları da yapacağım. Sütümün azalmaması için ayda en fazla 4 kilo vermeyi düşünüyorum. Buna göre; yediklerime içtiklerime dikkat edeceğim. İdeal kilom 53. Ama benim hedefim yaza kadar 50’ye düşmek.” dedi.