Yağmur Sarıoğlu'nun doğumuna sayılı günler kaldı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, daha önce üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu. Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından, doğuma kısa bir süre kala paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor...

7 yaşında Sarp adında oğulları, 2 yaşında da Sare adında bir kızları olan Sarıoğlu çiftinin, üçüncü çocuklarını kucaklarına almalarına az kaldı.

Geçtiğimiz nisan ayında yeniden hamile olduğunu açıklayan Yağmur Sarıoğlu, doğum için, "Doğum yaza, Allah izin verirse" demişti.

KÜÇÜK SABRİ YOLA ÇIKTI, GELİYOR

Sarıoğlu, son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda, doğuma az bir zaman kaldığının sinyallerini verdi.

Doğum öncesi aile fotoğraflarını da paylaşan Sarıoğlu çiftine, sosyal medyada on binlerce beğeni geldi.