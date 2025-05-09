Yasemin Özilhan'ın yeni güzellik sırrı! Soğuk terapisi

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Lüks yaşantısı ve değişimiyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek sosyeteye girmişti. Ünlü isim evlendikten sonra ekranları da bıraktı.

Yasemin Özilhan şimdi de güzelliği uğruna -90 derece kabine girdi.

-90 DERECE

Özilhan, -90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları takipçileriyle paylaştı.

Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor.