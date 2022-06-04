Yasemin Şefkatli güzelliğiyle hayranlarından tam not aldı

Son dönemlerde sosyal medyada göze çarpan isimlerden biri olan Yasemin Şefkatli, mini elbisesiyle çektirdiği bir pozu hayranlarının beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve her anını paylaşan Şefkatli, güzelliği ile dikkati çekiyor.

Hem eşi hem de kendisini sıklıkla paylaşan Yasemin Şefkatli, mini etekli pozuyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Güzel ismin paylaştığı kareye yorum ve beğeni yağarken, saçlarındaki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.

Yasemin Şefkatli güzelliğiyle büyüledi

Son zamanların göz önünde isimlerinden biri olan Şefkatli, mini elbiseli pozunu paylaştı.

Yasemin Şefkatli'nin pozuna çok sayıda yorum geldi. Hayranları, "Bu ne güzellik" demeden kendisini alamadı.

Lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlayan Şefkatli'nin mesleği mankenlik ve modellik olarak biliniyor. Şefkatli, eşiyle bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.