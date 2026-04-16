Yasemin Yürük'ün zor günleri: Ağlamaktan yoruldum

Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi grubunun unutulmaz isimlerinden olan Yasemin Yürük, talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Etiler'de yürüyüş yapan Yürük, dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ünlü isim apar topar hastaneye kaldırılırken, ayağının da iki yerden kırıldığı öğrenilmişti.

Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ayı geçti, hala düzgün uyuyamadım. Sürekli ağrı ve acı çekiyorum. Yerinden sıçratan, elektrik çarpmaları hissi var ama ayağımı hissetmiyorum.

"ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR"

Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum. Mental olarak zorlanmaya başladım; fiziksel olarak zaten şu an her şey bana kabus gibi geliyor. Tek tesellim geçeceğini bilmek. Çok şükür bu acılara… Bugün kontrolüm var, sinir testi (NCS) yapılacak. Umarım sonuçlar hasarsız çıkar." ifadelerini kullandı.