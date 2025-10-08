Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu aşkını haykırdı: "Çok mutluyum"

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, 6 yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştirmişti. Mutluluğunu her fırsatta dile getiren Ağaoğlu, sosyal medya hesabından sanatçının doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" diyen çift, sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sahilde gerçekleşen törende, çiftin yakın dostları ve ünlü isimler yer almıştı.

"BANA SENİ YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yavuz Bingöl ile mutlu bir evliliği olan Dilşah Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yeni yaşını kutladı. Bingöl ile bir karesini yayınlayan Ağaoğlu, "Üzerimde anneannemin gelinliği, başımı sana yasladığım bu gece ömrümün en güzel günü. Sensiz bir ömür nasıl olurdu bilmem. Sen olmadan ne yapardım bilmem. Mutluluğum, huzurum, aşkım, her şeyim. İyi ki varsın iyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun. Bana, seni yaşattığın için teşekkür ederim." notunu yazdı.