Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş boşandı iddiası

Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş boşandı iddiası

Eşi Ali Uğur Akbaş ile evliliğinde sorunlar yaşayan Yeliz Yeşilmen'in boşandığı iddia edildi.

Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış, ağlayarak çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamıştı.

"SONUM BERGEN GİBİ OLMASIN"

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum." diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş ile sessiz sedasız boşandı. Ayrılık iddiaları karşısında kaçamak cevaplar veren Yeşilmen, "Yorum yapmayacağım, hiç konuşmayacağım." dedi.

En son Ali Uğur Akbaş ile şubat ayında fotoğraf paylaşan Yeşilmen, tatile de çocuklarıyla çıktı.