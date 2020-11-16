İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı.

İş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki villasında bir parti düzenlemişti. Parti skandalıyla gündemden düşmeyen Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.

Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken, filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti. Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi.

150 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Ekipler, partiye katılan 150 kişiye 930'ar TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı.

Kahvehanede oyun oynarken yakalanan kişilere 3 bin 150 TL ceza kesilirken, ünlü isimlere 930 TL ceza kesilmesi sosyal medyada tepki topladı.

Yeniköy'de sosyetenin korona partisini polis bastı VİDEO





























