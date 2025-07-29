Yıldız Tilbe takipçilerine sinirlendi: "Biraz şerefiniz varsa beni takipten çıkın"

Kendine has sesi ve imajıyla Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, yıllardır sahnelerdeki enerjisi ve güçlü sesiyle adından söz ettiriyor.

Sosyal medyada aktif olan hem genç kuşaklarla hem de eski dinleyicileriyle sıkı bir bağ kuran ünlü sanatçı, her konserinde samimiyeti ve içtenliğiyle dikkat çekiyor.

"YANMIŞ MIYIM?"

Şu sıralar konser boşluklarında sık sık denize giren ve dinlenen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Yanmış mıyım?" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Tilbe, kullanıcılar tarafından yangınlar hakkında üstü kapalı bir göndermede bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

"SEVMEDİĞİM BİRİNİ TAKİP ETMEM"

Tilbe, amacının bu olmadığını ve tamamen yanlış anlaşıldığını belirtti. Kullanıcıların yazdığı yanıtlar üzerine ardı ardına paylaşımlar yaparak kendini açıklayan Yıldız Tilbe, "Sevmediğim birini takip edip yorum yapmam. Eğer gidemiyorsanız sayfamdan, yoksa beni seviyor musunuz? Bu fotoğrafı 'yanmış mıyım' diye paylaştığım için yangınlarla ilişkilendirilip vatan haini ilan edildim. Ben olsam sevmediğim birini takip etmem, hakkında yorum bile yapmam. Benden hoşlanmayan, görmek veya okumak istemeyen, şeref ve onur sahibi kişileri sayfamdan çıkmaya davet ediyorum, rica ediyorum." dedi.