Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, ismini değiştiriyor "İsimlerimizin bir önemi yok" diyen Belçim Bilgin, ismini "Be" olarak değiştireceğini duyurdu. Bilgin'in açıklaması, hayranlarını şaşırttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, katıldığı bir programda dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Belgin, yaşadığı kazadan ve isim değiştirme istediğinden bahsetti.

Bilgin kazaya ilişkin, "Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı.

Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür." dedi.

Mahlas sorusuna cevap

Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin 'Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?' sorusuna da yanıt verdi.

Bunun üzerine Belçim Bilgin, ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi ve "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor.

Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım." ifadelerini kullandı.