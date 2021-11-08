Yonca Evcimik'ten Bodrum paylaşımı

Bodrum'da denize giren Yonca Evcimik, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu.

'Vurula vurula', 'Son Kalan Aşk', 'Sallayalım Dünyayı' şarkılarının yanı sıra rol aldığı dizilerle de tanınan Yonca Evcimik, görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medya hesabından cesaretli pozlar vererek, bikinili fotoğraflarını paylaşan Evcimik, gençlere taş çıkarttı.

"EVCİMİK CUMHURİYETİ'NDE DURUM BUDUR"

58 yaşındaki güzel şarkıcı ve oyuncu pozlarıyla gündem olurken, Bodrum'da havaların sıcak olmasını fırsat bilerek sahile indi.

Takipçilerine paylaşım yapan Evcimik, fotoğraflarının altına, "An itibariyle Bodrum Evcimik Cumhuriyeti'nde durum budur. Burada yaz bitmez. Ben birazdan denize" notunu düştü.

Düzgün fiziğiyle görenler tarafından ilgi odağı olan Evcimik'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.