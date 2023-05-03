Zehra Güneş’in pozları gündem oldu
ensonhaber.com

takımda başarılı bir performans sergileyen aynı zamanda Vakıfbank Kulübü'nde forma giyen genç voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasına yer alıyor.

Zehra Güneş’in pozları gündem oldu

Sosyal medya platformu olan Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, sıcak havayı görünce fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Yayınladığı gönderisi dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir süre Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan fakat bu ilişkiyi sonlandıran Zehra Güneş, yeni gönderisini “Promiscuous” notuyla yayınladı.

Zehra Güneş’in pozları gündem oldu
Zehra Güneş’in pozları gündem oldu