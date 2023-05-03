Zehra Güneş’in pozları gündem oldu Milli voleybolcu Zehra Güneş, son paylaşımlarıyla beğeni topladı

ensonhaber.com

Milli takımda başarılı bir performans sergileyen aynı zamanda Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyen genç voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren isimler arasına yer alıyor.

Sosyal medya platformu olan Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Zehra Güneş, sıcak havayı görünce fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Yayınladığı gönderisi dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bir süre Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan fakat bu ilişkiyi sonlandıran Zehra Güneş, yeni gönderisini “Promiscuous” notuyla yayınladı.