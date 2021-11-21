Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber: Daha güçlü döneceğim

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, sakatlandığını duyurdu. Güneş yaptığı açıklamada, bir süre sahalardan uzak kalacağını belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliğiyle dikkati çekti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hem güzelliği hem de oyunuyla Korelileri etkileyen Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz hafta paylaştığı cesur pozlarla gündeme düşen Güneş, Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Genç voleybolcu yaptığı paylaşımda, sakatlığına dair bilgi verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEM YOK"

Zehra Güneş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geçtiğimiz haftalarda omzumda yaşadığım sakatlığın tedavi süreci hala devam ediyor. Maalesef sakatlıklar profesyonel sporculuğun bir parçası ve bununla baş etmemiz gerek.

Neyse ki çok büyük bir problem yok, biraz zaman gerekiyor. Şu anda tek isteğim güçlü bir şekilde sahaya dönmek ve takımıma yeniden katkı vermek.

Bunun için de son sürat çalışıyorum. İlgilenen, merak eden herkese de sevgilerimi sunuyorum"