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Zeynep Bastık, 29 oldu

Zeynep Bastık, 29 oldu

Boşanma aşamasında olduğu eşi Tolga Akış’ın da katıldığı doğum günü partisinde Zeynep Bastık, doyasıya eğlendi. Bastık ile meslektaşı Edis’in yeni dansı da dikkat çekti.