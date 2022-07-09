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    Zeynep Bastık, 29 oldu

    Boşanma aşamasında olduğu eşi Tolga Akış’ın da katıldığı doğum günü partisinde Zeynep Bastık, doyasıya eğlendi. Bastık ile meslektaşı Edis’in yeni dansı da dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 13:56
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    Zeynep Bastık, 29 oldu

    Milyonlarca hayran kitlesi bulunan popçu Zeynep Bastık, 29 yaşına girdi.

    Bastık, doğum gününü de kendisi için hazırlanan sürpriz partide kutladı.

    Partiye şarkıcının çok sayıda dostu katılırken, iki isim dikkatlerden kaçmadı.

    Boşanmadan önce doğum günü partisi

    O isimlerden biri Bastık’ın kısa bir süre önce boşanmaya karar verdiği eşi Tolga Akış, bir diğeri de samimi dansıyla uzun süre konuşulan meslektaşı Edis oldu…

    Eğlencenin tavan yaptığı partide Bastık ile Edis, yeni dansı gösterisi sundu.

    Yeni dans, yeni figürler

    Bu anlar sosyal medyada hızlıca yayıldı ve eski dans figürlerine gönderme yapıldı.

    Şarkıcı, doğum gününden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

    Zeynep Bastık ile Edis'ten yeni dans VİDEO

    Zeynep Bastık, 29 oldu #1

    Zeynep Bastık, 29 oldu #2

    Zeynep Bastık, 29 oldu #3

    Zeynep Bastık, 29 oldu #4

    Zeynep Bastık, 29 oldu #5

    Zeynep Bastık, 29 oldu #6

    Zeynep Bastık, 29 oldu #7

    Zeynep Bastık, 29 oldu #8

    Zeynep Bastık, 29 oldu #9


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