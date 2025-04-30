Ziynet Sali 50 yaşına girdi! Doğum günü karelerine yorum yağdı

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, 50'nci yaşını sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Sevenlerinden gelen tebrik mesajları ve hediyeler karşısında duygulandığı dile getiren Sali, evinin çiçeklerle donatıldığını söyledi. Ünlü isim, teşekkürlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Ünlü isim, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte evinde kutladı. Sali, siyah kot pantolon ve tül detaylı bir büstiyer ile peş peşe poz verdi.

"BU NASIL 50"

Sali paylaşımına; "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey." ifadelerini not düştü.