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Mahkum yakınları af istedi

Meclis af konusundaki görüşmeleri sonbahara bıraktı ancak mahkum yakınları taleplerini sürdürüyor.

DHA | 21.07.2019 - 16:51..
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Mahkum yakınları, bugün İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelip, basın açıklaması gerçekleştirdi. Adli mahkum yakınları, 'af' yazılı pankart açarak, 'Eşimi istiyorum', 'Oğlumu istiyorum' yazılı dövizler taşıdı.

Çevre illerden de katılımın olduğu basın açıklamasında, mahkum yakınları tek tek taleplerini paylaştı.

"VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

Mahkum yakınları sık sık, "Mahkuma verilen sözler tutulsun." sloganı attı.

Mahkum yakınları yaptıkları konuşmalarda, "Halka gerçek zarar veren teröristler, çocuk istismar edenler için değil, adli suçlular için af istiyoruz. Bize söz veren milletvekilleri sözlerini tutsun." dedi.

Mahkum yakınları af istedi

Mahkum yakınları af istedi

Mahkum yakınları af istedi

Mahkum yakınları af istedi

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