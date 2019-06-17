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Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kullandığı otomobille refüje çarparak savrulan 20 yaşındaki ehliyetsiz genç sürücü ölümden döndü.

İHA | 17.06.2019 - 08:38..
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45 plakalı otomobil, İstasyon Kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

EHLİYETSİZ GENÇ ARACIYLA SAVRULUP YARALANDI

Kazada ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Malatya’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

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