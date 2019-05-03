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Malatya’da hastanede silahlı çatışma

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde madde bağımlısı oldukları iddia edilen iki grup arasında silahlı çatışma çıkarken, 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 03.05.2019 - 00:29..
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Poliklinikler önünde madde bağımlısı oldukları iddia edilen iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada taraflar birbirlerine hastane önünde ateş etmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane giriş kapısına ve bazı camlara kurşun isabet etti.

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastane polisinin durumu 155’e bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi polis havaya ateş ederek yakalarken, olaya karıştıkları belirlenen toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, şüpheliler üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 4 adet bıçak ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

Malatya’da hastanede silahlı çatışma

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