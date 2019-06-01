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Malatya'da polis hata yapan sürücüye dersini verdi

Yanlış park eden ve ehliyetini vermeyen sürücü polisi çileden çıkarttı. Polis, elindeki megafon ile anons ederek, sürücüyü rezil etti.

İHA | 01.06.2019 - 08:47..
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Malatya Nasuhi Caddesinde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden ve ehliyetini vermeyen sürücüye dersini verdi.

SÜRÜCÜYÜ MEGAFONDAN REZİL ETTİ

Amatör kameraya da yansıyan bu anlarda polis, megafonla anons yaparak, sürücünün yaptığı yanlışi söyleyerek herkese rezil etti.

Polis kurallara uymayan sürücüyü megafonla rezil etti


ANONS YAPAN POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Polisin verdiği cezaya sinirlenen sürücü ise anons yapan polisin üzerine yürüdü. Polis ile sürücü arasında yaşanan gerginlik diğer polislerin araya girmesiyle sona erdi.

Malatya'da polis hata yapan sürücüye dersini verdi

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